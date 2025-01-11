Сбербанк предупредил о трех главных мошеннических схемах на 2025 год

В 2025 году самыми популярными у мошенников останутся три основные схемы, считает зампред правления Сбербанка (MOEX: SBER) Станислав Кузнецов. Злоумышленники все также будут обманным путем получать данные для хищения аккаунта на «Госуслугах», отправлять своим жертвам сообщения в мессенджерах под видом их начальника и звонить от лица различных российских ведомств.

Вероятность того, что традиционные схемы обмана изменятся в 2025 году, невысока. Впрочем, как рассказал в интервью «РИА Новости» господин Кузнецов, мошенники дорабатывают свои методы. «Мы видим риск более активного применения ИИ-технологий для обмана, к сожалению, искусственный интеллект делает фейки все более правдоподобными»,— сказал он.

Сбербанк оценивает сумму похищенного мошенниками у россиян в 2024 году в 250–300 млрд руб. В банке не делают прогнозы на 2025 год, но полагают, что объем хищений может снизиться. «Мы видим позитивные предпосылки в этом направлении — это пакет мер правительства по противодействию мошенничеству, перспектива создания национальной платформы антифрода, обязанность банков вести эту работу»,— сказал господин Кузнецов.

Подробнее о противодействии IT-преступлениям — в материале «Ъ» «Киберзащиту систематизировали».