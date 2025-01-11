В Свердловской области до 2030 года увеличат число кемпингов и кемпстоянок

Власти Свердловской области утвердили программу по развитию автомобильного туризма в регионе до 2030 года. Предполагается, что она будет способствовать увеличению турпотока, повышению качества придорожного сервиса и доступа к туристическим объектам. Об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По предварительной информации, в 2024 году Свердловскую область посетили более 2 млн туристов

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ По предварительной информации, в 2024 году Свердловскую область посетили более 2 млн туристов

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

«Программа предполагает комплексное развитие. Это значит, что вдоль трасс появится не просто больше кемпингов, заправок, но также качественная мобильная связь и понятная навигация»,— заявила директор департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Эльмира Туканова.

Планируется, что в регионе увеличится количество кемпингов и кемпстоянок, а также зон парковок вблизи объектов показа. Помимо этого, будут разработаны рекомендации для объектов дорожного и придорожного сервиса по обслуживанию туристов и продолжено развитие сети туристско-рекреационных троп.

По предварительным данным, в прошлом году Свердловскую область посетили более 2 млн туристов.

Анастасия Таначева