Число туристов в Свияжске увеличилось на 20% в новогодние праздники

В новогодние праздники музей-заповедник «Остров-град Свияжск» в Татарстане посетило более 52 тыс. человек, что на 20% больше, чем в прошлом году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу музея-заповедника.

С 1 по 8 января 2025 года Свияжск посетили 52 893 туриста, что на 8 912 человек больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, когда их число составило 43 981. Количество посетителей музеев увеличилось на 101% и достигло 16 396 человек.

Кроме того, в 2024 году общий рост посещаемости музеев Свияжска составил 15%. За год было проведено 20 тыс. экскурсий, а всего в 2024 году Свияжск принял около 1,75 млн туристов, что немного больше, чем в 2023 году (1,74 млн).

Остров-град Свияжск, основанный в 1551 году царем Иваном Грозным, известен своими историческими памятниками, включая Успенский мужской монастырь и несколько православных храмов. В 2017 году Успенский собор и монастырь были внесены в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Анар Зейналов