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МЧС обнаружило новые выбросы мазута в районе Анапы

В ходе обследования территории специалисты обнаружили новые незначительные выбросы мазута на участке от Анапы до станицы Благовещенской, поселков Волна и Веселовка. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

Фото: оперштаб Краснодарского края

Фото: оперштаб Краснодарского края

По информации ведомства, 10 января в районе кормы танкера «Волгонефть 239» был выявлен новый разлив нефтепродуктов на 300 метрах площадью 2800 кв. м.

Сейчас в Краснодарском крае МЧС обследует 220 км береговой территории. Из них 63 км — в Анапе и Темрюкском районе. Отсюда вывезли уже 155,3 тыс. тонн загрязненного песка и грунта.

В Крыму за сутки обследовали 548 км территории от Керчи до Черноморского района: собраны свыше 342 тонн загрязненного песка и грунта; вывезены более 345 тонн. В Севастополе обследуют 165 километров берега между поселками Ласпи и Андреевка: вывезены более 148 тонн загрязненного песка и грунта.

Александр Орлов

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