Власти выделили участки под рыборазведение в Кагальницком и Орловском районах

Министерство сельского хозяйства Ростовской области установило границы двух рыбоводных участков на территории Кагальницкого и Орловского районов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В Кагальницком районе водный объект находится в истоке рек Кагальник-Мечетка на северо-востоке от поселка Двуречье. Площадь рыбоводного участка там составляет 4,9 га.

В Орловском районе участок под разведение рыбы определен на балке Золотая к северу от х. Новоегорлыкский. Его площадь - 12,3 га.

Сергей Иванов