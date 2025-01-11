Суд взыскал с Национального культурного центра Украины в Москве почти 1 млн руб.

Суд принял решение взыскать почти 1 млн руб. с некоммерческой организации (НКО) «Национальный культурный центр Украины в г. Москве» по заявлению столичного департамента городского имущества. Ведомство требовало взыскать c организации неосновательное обогащение, полученное за использование земли не по целевому назначению.

Дело рассматривалось в упрощенном порядке. Решение о взыскании суд вынес в августе. Оно не обжаловалось, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на судебные материалы. «Взыскать... 926 642,97 руб., проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 65 961,81 руб. и с 05.03.2024 по день фактической уплаты долга, начисленные на сумму долга»,— говорится в судебном акте.

Здание культурного центра располагается на Арбате. Основной вид деятельности НКО — «деятельность профессиональных членских организаций», дополнительный вид деятельности в регистрационных документах указан как «аренда и управление собственным или арендованным имуществом», пишет агентство.

В июне 2024 года президент Владимир Путин подписал закон о денонсации соглашения с Украиной об учреждении и деятельности информационно-культурных центров, который и предполагал создание Национального культурного центра Украины. Это было сделано из-за закрытия центров и отсутствия перспективы возобновления их деятельности на прежней правовой основе.