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Электробогреватели стали причиной двух ночных пожаров на Дону

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области, семья из станицы Мелиховской лишилась жилья из-за электроотопительного прибора. Пострадавшие вышли в магазин, оставив прибор включенным в электросеть без присмотра. Когда они вернулись, огонь уже охватил 50 кв. м площади дома. Ликвидировать возгорание пришлось 12 сотрудникам МЧС с тремя автоцистернами.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Похожее происшествие случилось в поселке Красногорняцком. Там владелица квартиры сама справилась с огнем, выбросив загоревшийся обогреватель на улицу. При помощи соседей возгорание удалось ликвидировать до приезда пожарных.

Сергей Иванов

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