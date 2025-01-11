Электробогреватели стали причиной двух ночных пожаров на Дону

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области, семья из станицы Мелиховской лишилась жилья из-за электроотопительного прибора. Пострадавшие вышли в магазин, оставив прибор включенным в электросеть без присмотра. Когда они вернулись, огонь уже охватил 50 кв. м площади дома. Ликвидировать возгорание пришлось 12 сотрудникам МЧС с тремя автоцистернами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Похожее происшествие случилось в поселке Красногорняцком. Там владелица квартиры сама справилась с огнем, выбросив загоревшийся обогреватель на улицу. При помощи соседей возгорание удалось ликвидировать до приезда пожарных.

Сергей Иванов