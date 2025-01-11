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Сегодня в Татарстане ожидается потепление до +3 градусов и туман

В субботу, 11 января, в Татарстане ожидается облачная погода с температурой до +3 °С и туманами. Об этом сообщает Гидрометцентр Республики Татарстан.

Прогнозируется южный ветер со скоростью 5–10 м/с, с порывами до 13 м/с. Существенных осадков не ожидается. Синоптики предупреждают о сильной гололедице на дорогах и местами тумане.

В Казани днем будет облачно, без осадков. Ожидается южный ветер 6–11 м/с, температура воздуха поднимется до +1...+3 °С. На дорогах также ожидается сильная гололедица, местами возможен туман.

Анар Зейналов

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