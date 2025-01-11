За сутки в Казани произошло три ДТП с пострадавшими

В Казани за минувшие сутки произошло три ДТП, в которых пострадали три человека, в том числе один ребенок. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции МВД по Казани.

Первое происшествие связано с наездом на пешехода, произошедшим из-за нарушения скоростного режима. Во втором случае автомобиль сбил пешехода при движении задним ходом на прилегающей территории. В третьем ДТП пострадал несовершеннолетний пешеход, который переходил дорогу вне зоны видимости пешеходного перехода.

Всего за сутки в городе произошло 125 ДТП, из них 87 были оформлены в центрах оформления ДТП и на месте происшествия сотрудниками ГИБДД. За этот же период полицейские задержали восемь нетрезвых водителей и пять человек без водительских прав. Семь граждан были доставлены в отделы полиции по подозрению в совершении преступлений.

Анар Зейналов