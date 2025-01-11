Казанский вертолетный завод передал МЧС России новый вертолет Ми-8

Казанский вертолетный завод передал МЧС России новый вертолет Ми-8МТВ-1. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

«Машину доставили с Казанского вертолетного завода. Наши летчики перегнали вертолет в Жуковский авиационно-спасательный центр, где он и будет базироваться. Таким образом, вертолетный парк теперь составляет 72 единицы», – отметил глава МЧС России Александр Куренков.

По словам господина Куренкова, в ближайшей перспективе ведомство ожидает поставку еще шести воздушных судов.

В пресс-службе отметили, что вертолет имеет современное оборудование. На борту установлен медицинский модуль на два койко-места и водосливное устройство ВСУ-5А.

Воздушные суда Жуковского авиационно-спасательного центра задействуются для выполнения поисково-спасательных операций, тушения пожаров, эвакуации пострадавших из зон чрезвычайных ситуаций, включая транспортировку пациентов с применением медицинского оборудования. Кроме того, вертолеты используются для перевозки спасателей, специализированного оборудования и гуманитарных грузов.

Анар Зейналов