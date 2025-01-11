Власти Новороссийска опровергли сообщение о пожаре якобы после атаки БПЛА

В администрации Новороссийска назвали недостоверными сведения о крупном пожаре, который якобы возник в районе порта после атаки БПЛА. Соответсвующая информация появилась в федеральных и региональных телеграм-каналах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Наталья Решетняк Фото: Наталья Решетняк

«В Новороссийске все спокойно. Угрозы по нашему городу сейчас нет! БПЛА не летают, ПВО не работает»,— сообщили в пресс-службе администрации в 1 час 30 минут 11 января.

В Анапе около часа ночи была запущена городская система оповещения в связи с работой ПВО, сообщили власти. Угроза атаки БПЛА также объявлена в Крымском районе Кубани.