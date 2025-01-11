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Коммерсантъ FM
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В Подмосковье при пожаре обрушилась кровля склада

В поселке Первомайский в Московской области произошел пожар в металлическом ангаре. Площадь возгорания составила 2100 кв. м. Произошло обрушение кровли на площади 700 кв. м, сообщило МЧС.

Причина пожара пока неизвестна, информации о пострадавших нет. В МЧС заявили, что удалось не допустить перехода огня на соседнее помещение. К тушению было привлечено более 50 специалистов и 18 единиц техники. Возгорание локализовали, открытое горение ликвидировано.

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