В Подмосковье при пожаре обрушилась кровля склада

В поселке Первомайский в Московской области произошел пожар в металлическом ангаре. Площадь возгорания составила 2100 кв. м. Произошло обрушение кровли на площади 700 кв. м, сообщило МЧС.

Причина пожара пока неизвестна, информации о пострадавших нет. В МЧС заявили, что удалось не допустить перехода огня на соседнее помещение. К тушению было привлечено более 50 специалистов и 18 единиц техники. Возгорание локализовали, открытое горение ликвидировано.