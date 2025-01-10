Курс доллара. Прогноз на 13-17 января
Мнения и прогнозы аналитиков о том, как будет вести себя рубль
Новый год рубль начал с уверенного укрепления позиций против ведущих мировых валют. В пятницу на внебиржевом рынке курс доллара опускался до 101,75 руб./$, что на 11,75 руб. ниже значений закрытия 2024 года. Официальный курс доллара, рассчитываемый Банком России, вырос на 21 коп., до отметки 101,91 руб./$. Поддержку курсу рубля оказывает повышение цен на нефть и более низкий спрос на иностранную валюту со стороны импортеров.
|Банки
|Прогноз курса доллара (руб./$)
|Банк Зенит
|102.50
|Банк Русский Стандарт
|102.00-104.00
|ПСБ
|100.00-104.00
|«Цифра банк»
|100.00-105.00
|«БКС Мир инвестиций»
|101.00-104.00
|Консенсус-прогноз *
|102.50
* Консенсус-прогноз рассчитывался как среднее арифметическое прогнозов аналитиков
C середины января часть компаний начнут готовиться к налоговому периоду
Прогноз на будущую неделю по биржевому курсу рубля к юаню — 13,5–14, по доллару — 101–104. С наступлением рабочих дней активизируется спрос импортеров на валюту. При этом ее предложение сократилось из-за возобновления операций ЦБ на открытом рынке в рамках бюджетного механизма. Между тем индекс доллара DXY после выхода сильного отчета по рынку труда США сегодня обновил максимумы с осени 2022 года, на пике превысив 109,5 п. Но есть и хорошие новости для российской валюты. Цены на нефть вышли к $80 за баррель Brent. Их рост благоприятен, однако текущие уровни котировок транслируются в укрепление рубля с временным лагом в несколько недель. Также отметим, что с середины января часть компаний начнут готовиться к налоговому периоду, продавая на рынке дополнительные объемы инвалюты.
Локальную поддержку национальной валюте оказывает дорожающая нефть
В последние недели рубль показывает ярко выраженную динамику от заметного ослабления свыше 113 руб. за доллар США до укрепления вблизи 101 руб. за доллар США в ходе пятничной торговой сессии. Локальную поддержку национальной валюте оказывает дорожающая нефть на фоне ужесточения санкционного режима в отношении нефтегазового сектора России и рисков сбоя поставок черного золота. Тем не менее мы не ожидаем, что такая тенденция сохранится надолго, поскольку существенно поставки нефти из России не сократятся, а частично выбывшие объемы будут легко компенсированы другими странами. При этом экспортные притоки будут оставаться ограниченными, что будет сохранять дефицит ликвидности на внутреннем рынке и оказывать давление на рубль. Полагаем, что рубль продолжит консолидироваться в диапазоне 100–105 руб. за доллар США.
Вероятны попытки стабилизации курса вблизи текущих уровней
В пятницу биржевой курс юаня колебался в районе 13,6–13,7 руб. На межбанке котировки оставались выше — 13,8–14 рублей за юань. Стоимость доллара в течение дня тяготела к уровню 102 рубля. Рост цен на нефть и сезонное охлаждение спроса со стороны импортеров пока не способствуют выраженному укреплению курса рубля. Сохраняется повышенная осторожность участников рынка на фоне санкционных ограничений и опасений реализации новых геополитических рисков. При этом на глобальном рынке удерживается прочность доллара в преддверии инаугурации Дональда Трампа, что также ограничивает возможности для укрепления рубля. В краткосрочной перспективе вероятны попытки стабилизации курса вблизи текущих уровней. Однако, учитывая все еще повышенную рыночную волатильность, прогнозный диапазон курса пока остается широким.
Рынок по-прежнему под давлением возможных новых санкций США
В конце первой рабочей недели 2025 года на стороне рубля — нефтяные цены, показывающие укрепление. При этом ситуация на мировом энергетическом рынке может продолжить толкать цены на нефть вверх на фоне сокращения запасов в США, в Кушинге. Тем временем добавляет неопределенности общим мировым настроениям активное обсуждение вероятности подготовки переговоров между президентами России и США. При этом рынок по-прежнему под давлением возможных новых санкций США, о перспективах которых вновь заговорили. Небольшого оптимизма мировым позициям евро может добавить свежая статистика из еврозоны. Так, рост промышленного производства в Германии в ноябре прошлого года оказался выше ожидаемого.
Нейтральная краткосрочная перспектива рынка
Ликвидность внутреннего валютного рынка постепенно возвращается с новогодних каникул, что сокращает волатильность по сравнению с первыми торговыми днями года. В фокусе — глобальное бегство от риска и заметное укрепление доллара на более осторожных прогнозах снижения базовой ставки ФРС США. На внутреннем рынке — возобновление покупок валюты со стороны ЦБ РФ и возросшая стоимость нефти. В совокупности отмечается скорее нейтральная краткосрочная перспектива рынка с прицелом на будущее сезонное укрепление российской валюты.