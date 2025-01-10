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Коммерсантъ FM
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Курс доллара. Прогноз на 13-17 января

Мнения и прогнозы аналитиков о том, как будет вести себя рубль

Новый год рубль начал с уверенного укрепления позиций против ведущих мировых валют. В пятницу на внебиржевом рынке курс доллара опускался до 101,75 руб./$, что на 11,75 руб. ниже значений закрытия 2024 года. Официальный курс доллара, рассчитываемый Банком России, вырос на 21 коп., до отметки 101,91 руб./$. Поддержку курсу рубля оказывает повышение цен на нефть и более низкий спрос на иностранную валюту со стороны импортеров.

Банки Прогноз курса доллара (руб./$)
Банк Зенит 102.50
Банк Русский Стандарт 102.00-104.00
ПСБ 100.00-104.00
«Цифра банк» 100.00-105.00
«БКС Мир инвестиций» 101.00-104.00
Консенсус-прогноз * 102.50

* Консенсус-прогноз рассчитывался как среднее арифметическое прогнозов аналитиков

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«БКС Мир инвестиций»
«Цифра банк»
ПСБ
Банк Русский Стандарт
Банк Зенит
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Денис Буйволов

Денис Буйволов,
аналитик

C середины января часть компаний начнут готовиться к налоговому периоду

Прогноз на будущую неделю по биржевому курсу рубля к юаню — 13,5–14, по доллару — 101–104. С наступлением рабочих дней активизируется спрос импортеров на валюту. При этом ее предложение сократилось из-за возобновления операций ЦБ на открытом рынке в рамках бюджетного механизма. Между тем индекс доллара DXY после выхода сильного отчета по рынку труда США сегодня обновил максимумы с осени 2022 года, на пике превысив 109,5 п. Но есть и хорошие новости для российской валюты. Цены на нефть вышли к $80 за баррель Brent. Их рост благоприятен, однако текущие уровни котировок транслируются в укрепление рубля с временным лагом в несколько недель. Также отметим, что с середины января часть компаний начнут готовиться к налоговому периоду, продавая на рынке дополнительные объемы инвалюты.

Дмитрий Рожков

Дмитрий Рожков,
директор казначейства

Локальную поддержку национальной валюте оказывает дорожающая нефть

В последние недели рубль показывает ярко выраженную динамику от заметного ослабления свыше 113 руб. за доллар США до укрепления вблизи 101 руб. за доллар США в ходе пятничной торговой сессии. Локальную поддержку национальной валюте оказывает дорожающая нефть на фоне ужесточения санкционного режима в отношении нефтегазового сектора России и рисков сбоя поставок черного золота. Тем не менее мы не ожидаем, что такая тенденция сохранится надолго, поскольку существенно поставки нефти из России не сократятся, а частично выбывшие объемы будут легко компенсированы другими странами. При этом экспортные притоки будут оставаться ограниченными, что будет сохранять дефицит ликвидности на внутреннем рынке и оказывать давление на рубль. Полагаем, что рубль продолжит консолидироваться в диапазоне 100–105 руб. за доллар США.

Денис Попов,
управляющий эксперт центра аналитики и экспертизы

Вероятны попытки стабилизации курса вблизи текущих уровней

В пятницу биржевой курс юаня колебался в районе 13,6–13,7 руб. На межбанке котировки оставались выше — 13,8–14 рублей за юань. Стоимость доллара в течение дня тяготела к уровню 102 рубля. Рост цен на нефть и сезонное охлаждение спроса со стороны импортеров пока не способствуют выраженному укреплению курса рубля. Сохраняется повышенная осторожность участников рынка на фоне санкционных ограничений и опасений реализации новых геополитических рисков. При этом на глобальном рынке удерживается прочность доллара в преддверии инаугурации Дональда Трампа, что также ограничивает возможности для укрепления рубля. В краткосрочной перспективе вероятны попытки стабилизации курса вблизи текущих уровней. Однако, учитывая все еще повышенную рыночную волатильность, прогнозный диапазон курса пока остается широким.

Максим Тимошенко

Максим Тимошенко,
директор департамента операций на финансовых рынках

Рынок по-прежнему под давлением возможных новых санкций США

В конце первой рабочей недели 2025 года на стороне рубля — нефтяные цены, показывающие укрепление. При этом ситуация на мировом энергетическом рынке может продолжить толкать цены на нефть вверх на фоне сокращения запасов в США, в Кушинге. Тем временем добавляет неопределенности общим мировым настроениям активное обсуждение вероятности подготовки переговоров между президентами России и США. При этом рынок по-прежнему под давлением возможных новых санкций США, о перспективах которых вновь заговорили. Небольшого оптимизма мировым позициям евро может добавить свежая статистика из еврозоны. Так, рост промышленного производства в Германии в ноябре прошлого года оказался выше ожидаемого.

Владимир Евстифеев

Владимир Евстифеев,
начальник аналитического управления

Нейтральная краткосрочная перспектива рынка

Ликвидность внутреннего валютного рынка постепенно возвращается с новогодних каникул, что сокращает волатильность по сравнению с первыми торговыми днями года. В фокусе — глобальное бегство от риска и заметное укрепление доллара на более осторожных прогнозах снижения базовой ставки ФРС США. На внутреннем рынке — возобновление покупок валюты со стороны ЦБ РФ и возросшая стоимость нефти. В совокупности отмечается скорее нейтральная краткосрочная перспектива рынка с прицелом на будущее сезонное укрепление российской валюты.

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