Музыка из Гарри Поттера, выставка «Шаповей» и спектакль «Женитьба Бальзаминова»

Где пройдет спектакль «Женщины Есенина», когда можно увидеть французскую комедию «Вы не по адресу» и кто исполнит «Песни советских кинофильмов». Эти и другие мероприятия в афише «Ъ-Сибирь».

11 января (суббота)

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В ДК железнодорожников оркестр CAGMO представит новую музыкальную программу «Песни советских кинофильмов». Музыканты исполнят произведения из советских лент «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Гостья из будущего», «Иван Васильевич меняет профессию», «Приключения Электроника» и других. Начало в 19:00.

12 января (воскресенье)

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В Доме джаза выступит артист новосибирской филармонии Евгений Суворов с ансамблем барабанщиков Drumline. Гостей ожидают сольные номера, созданные специально для барабанщиков. Начало в 19:00 (сбор гостей в 18:30).

13 января (понедельник)

В пространстве «Арт Ель» состоится открытие выставочного проекта художницы Елены Лазаренко «Шаповей». Ее работы связаны с периодом, проведенном ею в старом порту Шаповей в китайском городе Сямэнь. С 2014 года она изучает эстетику китайской культуры, отражая в своих картинах ее самобытность и наиболее выраженные традиционные черты.

14 января (вторник)

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В театре «Глобус» покажут спектакль «Женитьба Бальзаминова» по пьесе Александра Островского. Показ будет приурочен к 200-летию со дня рождения драматурга. Произведение было написано в 1861 году. Оно замыкает трилогию о чиновнике Михайло Бальзаминове, который стремится найти себе жену. Начало в 18:30.

15 января (среда)

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В камерном зале Новосибирской государственной филармонии пройдет концерт HighTime Orchestra. Музыканты исполнят саундтреки из серии фильмов о Гарри Поттере. Произведения прозвучат в сопровождении видеоряда на большом экране. В программе — музыка кинокомпозитора Джона Уильямса, которая легла в основу первых трех частей экранизации. Начало в 19:00.

16 января (четверг)

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В Новосибирском театре оперы и балета покажут спектакль «Женщины Есенина». Постановка МХАТ имени Горького рассказывает об эпизодах в личной жизни поэта Сергея Есенина, которые оказали сильное влияние на его творчество. В главных ролях — Максим Дахненко, Агния Кузнецова, Алиса Гребенщикова и Екатерина Стриженова.

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В Музыкальном театре покажут спектакль «Безымянная звезда». Пьеса написана в 1942 году Иосифом Гехтером, носившим желтую звезду и жившим в гетто. В основе произведения любовная история бедного учителя астрономии и девушки из «высшего» общества. Начало в 19:00.

17 января (пятница)

В Художественном музее покажут спектакль «Вы не по адресу». Пьеса рассказывает историю трех парижанок, которые вынуждены жить в одной квартире. Каждая из них по-своему недовольна жизнью и сталкивается с невозможностью ее исправить. В это же время в их доме начинает работать горничная Мари, которая советует всем трем подать объявление в газету. Начало в 18:00.

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Александра Стрелкова