В Ростовской области выявлены очаги зернового клеща

В Песчанокопском и Сальском районах выявлены очаги активного питания вредителя озимовых зерновых культур — зимнего зернового клеща. От этом сообщает пресс-служба филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Развитию очага питания клеща способствовало преобладание тёплой и влажной погоды. Клещ может повреждать пшеницу, рожь, ячмень и кормовые травы.

Россельхозцентр рекомендует руководителям хозяйств области обратить внимание на поля, на которых вредитель развивался в предыдущие годы.

Ева Китаева