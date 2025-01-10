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В Ростовской области выявлены очаги зернового клеща

В Песчанокопском и Сальском районах выявлены очаги активного питания вредителя озимовых зерновых культур — зимнего зернового клеща. От этом сообщает пресс-служба филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Ростовской области.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Развитию очага питания клеща способствовало преобладание тёплой и влажной погоды. Клещ может повреждать пшеницу, рожь, ячмень и кормовые травы.

Россельхозцентр рекомендует руководителям хозяйств области обратить внимание на поля, на которых вредитель развивался в предыдущие годы.

Ева Китаева

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