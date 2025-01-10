Экс-депутата заксобрания Прикамья предложили приговорить к десяти годам

В Добрянском городском суде начались прения сторон по уголовному делу о хищении более 300 млн руб. бюджетных средств. В мошенничестве в особо крупном размере и легализации денег, добытых преступным путем, обвиняются бывший депутат законодательного собрания Виктор Плюснин, его сын Егор и бизнесмен Юрий Рогожников. Как сообщает «РБК-Пермь», гособвинение предложило приговорить Виктора Плюснина к десяти годам лишения свободы, Егора Плюснина к девяти, Юрия Рогожникова — к восьми.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Как считают следствие и прокуратура, деньги были похищены при строительстве дома для детей-сирот в Добрянке, которым занималась компания «Дитранс-Строй». По мнению силовиков, фактически она контролировалась семьей депутата Плюснина. Затем обязанности по строительству объекта переходили последовательно еще к трем компаниям, которые контролировали подсудимые. Реконструкцию здания заканчивало ООО «Капитал Строй» Егора Плюснина. Дом был сдан в 2017 году, после чего жители стали массово жаловаться на нарушения при строительстве.

Уголовное дело несколько раз возвращалось судом в прокуратуру. Никто из подсудимых вины не признает. Причастным к хищению следствие считает и экс-депутата Пермской городской думы Игоря Рогожникова. Он скрылся от силовиков и был объявлен в розыск.