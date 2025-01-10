В Сочи жители 77 улиц могут временно остаться без света

В Сочи без света могут остаться 77 улиц 13 и 14 января. Отключения также могут затронуть несколько улиц 12 января. Об этом в своем Telegram-канале сообщают Сочинские электросети.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Куликов, Коммерсантъ Фото: Сергей Куликов, Коммерсантъ

В воскресенье, 12 января, возможны перебои со светом на улицах Магнитогорская и Пожарского, а также в поселке Нижняя Хобза. 13 января до 19:00 без электроэнергии могут остаться жители улиц Ивановская, Зеленая, Геленджикская, Фадеева, Стартовая, Виноградная, Целинная, Плеханова, Гагарина, Роз, Высокогорная, Тимирязева, Тракторная, Львовская, Декабристов, Прохладная, Связная, Керченская, Жигулевская, Разина, Курганная, Прозрачная, Чавчавадзе. Света может не быть в поселках Харциз Первый, Харциз Второй, Горный и в переулках Курганный и Солнечный.

Во вторник, 14 января, с 7:00 подача электричества прекратится на улицах Ивановская, Зеленая, Каштановая, Высокогорная, Тимирязева, Краснодонская, Сочинское шоссе, Днепровская, Маяковского, Калараш, Марьинское шоссе, Восточная. Отключения могут затронуть улицы Бараташвили и Бригадный.

Отключение электроэнергии может произойти из-за плановых работ на энергооборудовании.

Алина Зорина