Жителя Ростова будут судить за убийство бездомного на Парамоновских складах

В Ростове завершено расследование уголовного дела в отношении несовершеннолетнего, обвиняемого в убийстве бездомного на территории Парамоновских складов (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба СУ СК России по Ростовской области Фото: пресс-служба СУ СК России по Ростовской области

В марте 2024 года фигурант, будучи в состоянии алкогольного опьянения, познакомился с бездомным на Парамоновских складах и нанес ему множественные удары ножом. В результате полученных травм потерпевший скончался.

Сейчас уголовное дело с утвержденным обвинительным приговором направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.

Анна Марьина