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Жителя Ростова будут судить за убийство бездомного на Парамоновских складах

В Ростове завершено расследование уголовного дела в отношении несовершеннолетнего, обвиняемого в убийстве бездомного на территории Парамоновских складов (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

Фото: пресс-служба СУ СК России по Ростовской области

Фото: пресс-служба СУ СК России по Ростовской области

В марте 2024 года фигурант, будучи в состоянии алкогольного опьянения, познакомился с бездомным на Парамоновских складах и нанес ему множественные удары ножом. В результате полученных травм потерпевший скончался.

Сейчас уголовное дело с утвержденным обвинительным приговором направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.

Анна Марьина

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