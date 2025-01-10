Росинфомониторинг внес в перечень экстремистов математика Михаила Вербицкого

Росинфомониторинг внес в перечень террористов и экстремистов математика и блогера Михаила Вербицкого. Ранее «РИА Новости» со ссылкой на силовые структуры сообщало, что в отношении господина Вербицкого возбуждено уголовное дело о публичных призывах к терроризму (ч.2 ст. 205.2 УК).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: verbit.ru Фото: verbit.ru

«Ох, несчастье. Следовало, конечно, ожидать»,— прокомментировал ученый в своем блоге в LiveJournal.

Михаил Вербицкий в 1995 году окончил аспирантуру Гарварда, в 2003-2010 годах работал в Институте теоретической и экспериментальной физики в Москве. До 2007 года преподавал в университете Глазго, в 2015–2016 годах — в бельгийском Свободном университете Брюсселя. В разные годы он работал на факультете математики НИУ ВШЭ и в Токийском университете. В 1998-м вместе с математиком Дмитрием Калединым основал музыкальный лейбл «UR-REALIST». Им было издано более 40 альбомов, в том числе группы «Гражданская оборона». С нулевых годов ведет блог в LiveJournal, в котором критикует действия российских властей.

С середины 2010-х годов математик живет за границей. В 2023 году он рассказывал, что преподает в Национальном институте математики в Бразилии. О возбуждении уголовного дела в отношении Михаила Вербицкого «РИА Новости» сообщало в конце ноября 2024 года. В материалах дела, по словам источника агентства, говорится о призывах ученого к нанесению ударов по территории России. О каких именно заявлениях господина Вербицкого идет речь — неизвестно.

Полина Мотызлевская