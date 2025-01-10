Суд освободил Трампа от ответственности по делу о подлоге документов

Суд в Нью-Йорке вынес решение о безусловном освобождении избранного президента США Дональда Трампа по делу о фальсификации деловой документации при выплате денег бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс. Он признан виновным по всем 34 пунктам обвинения, то есть обвинительный приговор остается в силе, но господину Трампу не грозит штраф или лишение свободы. Дональд Трамп будет первым президентом в истории США, который вступит в должность с судимостью за уголовные преступления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jabin Botsford, Reuters Фото: Jabin Botsford, Reuters

Дональд Трамп на заседании не присутствовал: он выслушал приговор по видеосвязи, находясь во Флориде. Он назвал уголовное дело против него «политической охотой на ведьм» и подчеркнул, что с ним обошлись «очень несправедливо». Адвокаты Дональда Трампа намерены обжаловать приговор, чтобы добиться снятия обвинений. Изначально по делу о подлоге документов республиканцу грозили испытательный срок или до четырех лет тюрьмы.

В мае 2024 года суд присяжных призвал Дональда Трампа виновным в деле о подлоге. Утверждалось, что политик фальсифицировал документы, чтобы скрыть выплаты в размере $130 тыс. порноактрисе Сторми Дениэлс, чтобы скрывать имевшуюся у них связь. Республиканец отрицает факт выплат и связи с ней.

Это единственное из оставшихся уголовных дел в отношении Дональда Трампа, которое дошло до приговора. В июле 2024 года было прекращено дело о незаконном хранении секретных документов, в ноябре — о штурме Капитолия в 2021 году. Рассмотрение обвинения о попытке помешать утверждению итогов президентских выборов 2020 года в штате Джорджия приостановлено из-за дисквалификации прокурора Фани Уиллис.

Лусине Баласян