Трем жителям Кубани грозит 12 лет тюрьмы за нападение на пенсионера

Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении жителей Гулькевичского района. Они обвиняются в нападении на 80-летнего пенсионера, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Согласно данным следствия, двое жителей Гулькевичского района и их знакомая вступили в сговор для того, чтобы похитить имущество у пенсионера, который проживал в Кропоткине. Они приехали к дому пострадавшего, надели маски и проникли в дом. Соучастница осталась наблюдать за обстановкой на улице.

Проникнув в дом, фигуранты начали угрожать пенсионеру предметом, который был похож на пистолет. Они похитили у потерпевшего 96 тыс. руб. и мобильный телефон.

В суде обвиняемые полностью признали вину. Их заключили под стражу.

Жители Гулькевичского района обвиняются по ч. 3 ст. 162 УК РФ (разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенный с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, группой лиц по предварительному сговору, с применением предмета, используемого в качестве оружия, с незаконным проникновением в жилище). Уголовное дело направлено в суд. Фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы.

Алина Зорина