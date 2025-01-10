Ярославские приставы выдворили из РФ 377 мигрантов в 2024 году

Сотрудники ярославской службы судебных приставов в 2024 году выдворили из России 377 иностранцев и лиц без гражданства за нарушение миграционных правил. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Это больше, чем в 2023 году на 30 человек и чем в 2022 году — на 297 человек. Большую часть выдворенных составили граждане ближнего зарубежья, при этом чаще приставы стали выдворять граждан африканского континента, в том числе Судана.

Как сообщал «Ъ», всего в России в прошлом году приставы выдворили 80 тыс. иностранцев.

Алла Чижова