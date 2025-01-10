У студентов УрФУ возникли технические сбои при сдаче онлайн-экзаменов

Во время промежуточной аттестации у студентов Уральского федерального университета (УрФУ) возникли технические проблемы со сдачей независимого тестового контроля (НТК), сообщили «Ъ-Урал» в пресс-службе вуза. Там уточнили, что неполадки были со стороны пользователей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

«Университет ведет работу над замещением нынешней системы прокторинга российскими aналогами. Дополнительно сообщаем, что с 23 декабря по 10 января зачёты и экзамены в форме НТК уже сдали около 18 000 студентов, из них чуть более 1% не справились»,– сказали в пресс-службе УрФУ.

Ранее «Вечерние Ведомости» писали, что студентов университета отправляют на пересдачу экзамена из-за некорректной работы браузера Safe Exam Browser (SEB), который учащихся обязали использовать во время прохождения контроля. По данным издания, летом из-за непройденной системы контроля во время тестирования экзамен пересдавали около тысячи студентов.

Анна Капустина