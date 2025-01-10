Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Скончался ярославский актер Михаил Левченко

Умер заслуженный артист РФ, актер Ярославского камерного театра Михаил Левченко. Об этом сообщает «Городской телеканал». Информацию подтвердили в областном минкульте.

Актер Михаил Левченко

Актер Михаил Левченко

Фото: Ярославский камерный театр

Актер Михаил Левченко

Фото: Ярославский камерный театр

Уточняется, что господин Левченко скончался утром 10 января после продолжительной болезни. Ему было 72 года. Актер родился в Тюмени, там же учился театральному искусству. Работал в театре в Калининградской и Калужской областях, а также в Ярославском ТЮЗе и Волковском театре.

В Ярославском камерном театре играл в постановках «История костюмера», «Дон Кихот. Версия умалишенных», «Не сотвори себе жену», «Прощай, Иуда!», «Семейный уик-энд». В кино последнюю роль (дед на рынке) сыграл в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте».

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...