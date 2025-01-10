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В Сочи из горящего дома спасли трех человек и 25 эвакуировали

В Сочи в микрорайоне Мамайка в многоэтажном доме произошел пожар. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю, сотрудники ведомства трех человек спасли и 25 эвакуировали.

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

В МЧС отметили, что произошло возгорание электропроводки в шахте в одном из подъездов. В ведомстве уточнили, что там проходит линия электропередач.

Возгорание локализовали. Площадь пожара, по данным МЧС, составила 2 кв. м.

Татьяна Ручкина

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