В Сочи из горящего дома спасли трех человек и 25 эвакуировали

В Сочи в микрорайоне Мамайка в многоэтажном доме произошел пожар. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю, сотрудники ведомства трех человек спасли и 25 эвакуировали.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

В МЧС отметили, что произошло возгорание электропроводки в шахте в одном из подъездов. В ведомстве уточнили, что там проходит линия электропередач.

Возгорание локализовали. Площадь пожара, по данным МЧС, составила 2 кв. м.

Татьяна Ручкина