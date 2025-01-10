За три года вовлеченность россиян в частный бизнес выросла с 21 до 23%

Мониторинговое исследование Сбера и Минэкономразвития показало, что с 2022 года по 2024 год доля россиян, в той или иной мере вовлеченных в предпринимательскую деятельность выросла с 21 до 23%. Об этом сообщает пресс-служба Юго-Западного Сбербанка.

Уточняется, что 14% из них уже являются опытными бизнесменами, 6% только пытаются открыть свой первый бизнес, а 3% проявляют интерес к открытию дела, но пока не сделали для этого конкретных шагов.

Председатель Юго-Западного Сбербанка Анатолий Песенников

Фото: Евгений Чистяков

«Среди трендов южного рынка предпринимательства в 2024-м году отмечу "омоложение": каждый шестой открывший свое дело — до 25 лет, в топ-5 быстрорастущих отраслей вошли торговля, транспорт, производство и реализации продуктов питания, строительство и операции с недвижимостью. Растет у южан и ценность бизнес-образования: 80% видят у себя нехватку знаний, каждый третий хочет знать больше о мерах господдержки и юридических аспектах, грамотнее вести бухгалтерию»,— отмечается в релизе компании мнение Председателя Юго-Западного Сбербанка Анатолия Песенникова.