Глава Краснодара рассказал, что за полгода построят в поселке Пригородный

В течение полугода ситуация в поселке Пригородный кардинально изменится. Как пояснил в своем Telegram-канале глава Краснодара Евгений Наумов, там появятся свет, вода, начнет заходить газ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Мэр Краснодара отметил, что уже заключен договор на строительство внутри поселка сетей электроснабжения. К работам приступят в январе. Параллельно специалисты проведут их технологическое присоединение к линии «Россети Кубань». Подключать жителей начнут летом, но семьи уже могут подавать заявки на подключение, написал глава.

Воду жителям Пригородного начнут подавать к июню. В феврале, по словам господина Наумова, запустят бурение скважин.

В поселке продолжают строить газопровод, осталось возвести менее 1,5 км сетей. Но запустить газопровод удастся только по окончании отопительного сезона, заявил мэр.

«Коммунальные сети, о которых мы говорили весь 2024 год, близки к завершению. В долгосрочной перспективе в поселке Пригородном у нас строительство школы на 1550 мест и детсада на 200 мест. Объекты предусмотрены Единым документом»,— написал глава города.

Татьяна Ручкина