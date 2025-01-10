До конца 2025 года в Сургуте возведут каркас железнодорожного вокзала

В Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО – Югра) каркас нового железнодорожного вокзала возведут до конца 2025 года. Как сообщили в правительстве региона, такие сроки назвали представители подрядной организации на встрече с губернатором Югры Русланом Кухаруком.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства ХМАО Фото: Пресс-служба правительства ХМАО

Сейчас уже практически завершена укладка фундамента, рабочие готовятся к началу следующего этапа возведения. В новом здании планируется обустроить современные кассы, залы ожидания, парковки. Общая площадь комплекса составит 10 тыс. м, что в два раза больше предыдущего вокзала.

Напомним, масштабная реконструкция сургутского вокзала началась в 2022 году, когда снесли помещение багажного отделения. Тогда планировалось, что работы будут завершены уже к 2025 году.

Анна Капустина