Глава СК потребовал доложить о проблемах с водоснабжением в поселке города Шахты

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о нарушении прав жителей поселка Рабочий в Шахтах. Об этом сообщает Информационный центр СК РФ в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Жители поселка обратились к главе СК в комментариях аккаунта ведомства. Они рассказали о том, что уже протяжении 25 лет ремонт, а также модернизация водопроводной сети в населенном пункте не проводились. Сейчас износ трубопровода превышает 90%. По этой причине систематически возникают коммунальные аварии и перебои в подаче питьевой воды.

Кроме того, дома в поселке затапливаются грунтовыми водами — в результате их конструкции разрушаются. При этом автомобильные дороги в находятся в непригодном состоянии, движение транспортных средств затруднено.

«Несмотря на многочисленные обращения граждан, мер к организации ремонтных и геологоразведочных работ не принимается», — сказано в сообщении.

В СУ СК России по Ростовской области по данному факту проводится процессуальная проверка.

Александр Бастрыкин поручил главе донского ведомства Аслану Хуаде представить доклад о ходе и результатах проверки.

Анастасия Казуков