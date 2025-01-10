Роспотребнадзор поставил на контроль ситуацию с метапневмовирусом на Кубани

В Краснодарском крае эпидемиологическая ситуация, связанная с распространением метапневмовируса, находится на контроле Роспотребнадзора. Об этом «Ъ-Кубань» рассказала пресс-секретарь регионального управления Роспотребнадзора Ирина Воронкова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pxhere.com Фото: pxhere.com

В 2024 году на территории Краснодарского края регистрировали единичные случаи метапневмовирусной инфекции. По словам Ирины Воронковой, вирус хорошо поддается профилактике и лечению наряду с остальными респираторными вирусами.

«Ситуация находится на контроле управления. Угрозы для здоровья людей нет»,— подчеркнула пресс-секретарь.

Алина Зорина