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Роспотребнадзор поставил на контроль ситуацию с метапневмовирусом на Кубани

В Краснодарском крае эпидемиологическая ситуация, связанная с распространением метапневмовируса, находится на контроле Роспотребнадзора. Об этом «Ъ-Кубань» рассказала пресс-секретарь регионального управления Роспотребнадзора Ирина Воронкова.

Фото: pxhere.com

Фото: pxhere.com

В 2024 году на территории Краснодарского края регистрировали единичные случаи метапневмовирусной инфекции. По словам Ирины Воронковой, вирус хорошо поддается профилактике и лечению наряду с остальными респираторными вирусами.

«Ситуация находится на контроле управления. Угрозы для здоровья людей нет»,— подчеркнула пресс-секретарь.

Алина Зорина

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