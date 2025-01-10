В Башкирии утвердили меры профилактики киберпреступлений

Правительство Башкирии утвердило программу мероприятий по профилактике преступлений, совершенных с помощью информационно-телекоммуникационных технологий, на 2025–2026 годы. Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Для профилактики киберпреступлений необходимо в том числе разработать и изготовить буклеты и памятки о способах и методах защиты от мошенничества общим тиражом 1 тыс. экземпляров в год, информировать население с помощью СМИ (2,2 тыс. публикаций в год), размещать на стендах домов и в общественном транспорте (100 автобусов в год) информацию по профилактике хищений. Также в перечне мероприятий предусмотрели производство социальной рекламы (до трех ежегодно), клипов, короткометражных фильмов, мультфильмов, в том числе с участием известных людей (четыре материала в год). Кроме того, необходимо проводить онлайн-занятия для старшего поколения в центрах социальной поддержки, а для школьников уроки на тему информационной безопасности (охват - 150 тыс. учеников в год), курсы подготовки для специалистов в сфере защиты прав потребителей, онлайн-уроки финансовой грамотности. Кибер-волонтеры должны выявлять противоправный и деструктивный контент в интернете (1,5 тыс. ссылок в год).

Также следует поощрять работников банков, предотвращающих мошенничество в отношении клиентов. Для профилактики финансового мошенничества предусмотрена программа «Финансовый навигатор», ориентированная на граждан с невысоким доходом.

Майя Иванова