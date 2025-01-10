Ярославские музеи за новогодние каникулы посетили 156 тысяч человек

В Ярославской области за минувшие новогодние каникулы государственные музеи посетили 156 тыс. человек, что на 67 тыс. больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщили в правительстве области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Отмечается, что рост посетителей показали все музеи региона. Ярославский музей-заповедник принял 70 тыс. гостей, что на 23 тыс. больше, чем в новогодние каникулы 2024 года. Еще 23 тыс. человек сходили в Ярославский художественный музей (18 тыс. — в 2024 году).

Переславский и Рыбинский музеи-заповедники посетили 24 и 19 тыс. человек соответственно, в прошлом году учреждения приняли по 5 тыс. посетителей. Угличский государственный историко-архитектурный и художественный музей принял 18 тыс. человек (11 тыс. — в 2024 году).

Алла Чижова