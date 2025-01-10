Превышение не вынесло доказательств

Как стало известно «Ъ-Прикамье», следственные органы прекратили уголовное дело в отношении экс-начальника финансово-хозяйственного управления (ФХУ) краевого минздрава Марины Баровой. Ей инкриминировалось превышение полномочий при оплате в рамках госконтракта поставленной для нужд системы здравоохранения партии респираторов. Как считало следствие, средства индивидуальной защиты оказались фальсификатом, а бюджету был нанесен ущерб более 65 млн руб. Сама госпожа Барова вины не признала. В конце декабря обвинение ей было переквалифицировано на халатность, а дело прекращено в связи с истечением срока давности. Летом прошлого года Марина Барова была осуждена за превышение полномочий при оплате поставок по другому госконтракту. Этот приговор она пытается обжаловать в кассации.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Ленинского суда Перми Фото: пресс-служба Ленинского суда Перми

О прекращении уголовного дела в отношении Марины Баровой «Ъ-Прикамье» рассказали знакомые с ситуацией источники. Напомним, уголовное дело о превышении полномочий с причинением тяжких последствий (п. «в», ч. 3 ст. 286 УК РФ) было возбуждено летом 2023 года. По первоначальной версии следствия, госпожа Барова совершила преступление будучи руководителем ГКУ «Финансово-хозяйственное управление» при подписании документов на оплату по государственному контракту. По его условиям в 2021 году подрядчик должен был поставить для нужд учреждений здравоохранения Пермского края партию респираторов. Как полагало следствие, в итоге эти средства индивидуальной защиты оказались фальсификатом. При этом госпожа Барова подписала документы на оплату товара, в результате чего бюджету был причинен ущерб свыше 65 млн руб.

Защитник госпожи Баровой, адвокат Ильдар Салахиев информацию о прекращении уголовного дела подтвердил. По словам юриста, в конце декабря следователь уведомил защитников и госпожу Барову о том, что обвинение ей было переквалифицировано со ст. 286 УК РФ (превышение полномочий) на ст. 293 УК РФ (халатность). После этого он сообщил, что уголовное дело по «новому» составу прекращено в связи с истечением срока давности привлечения к ответственности. По словам адвоката, свою вину Марина Барова не признала. «Думаю, эти процессуальные решения стали результатом работы защиты. Мы неоднократно представляли доказательства, которые опровергают версию следствия»,— считает господин Салахиев.

Стоит отметить, что к моменту возбуждения уголовного дела Марина Барова уже была обвиняемой по другому делу, которое также касалось превышения полномочий при оплате по госконтрактам. Эти контракты на поставку медицинских халатов и шапочек ГКУ заключило в 2020 году с ООО «МедЛайт». Как считают силовики, в итоге общество поставило фальсифицированные изделия, но Марина Барова оплатила поставщику их стоимость. В результате бюджету был нанесен ущерб свыше 71 млн руб. Сначала следствие возбудило уголовное дело в отношении бизнесменов Уткирбека Мамахонова, Демокрита Манелова и владельца «МедЛайта» Станислава Чалкова. Они были признаны виновными в по п. «а» ч. 2 ст. 238.1 УК РФ (сбыт фальсифицированных медицинских изделий группой лиц) и получили реальные сроки. Апелляционная инстанция оставила приговор без изменений, но кассация в ноябре прошлого года отменила его и направила дело на новое рассмотрение.

Марина Барова летом этого года была осуждена к трем годам лишения свободы за два эпизода превышения полномочий. Сама госпожа Барова свою вину не признала. По мнению экс-руководителя ГКУ, ее обманули осужденные бизнесмены, а проводить экспертизу качества товаров в обязанности Марины Баровой не входило. При этом она была обязана оплатить уже поставленный товар. Ее позицию поддержал минздрав Пермского края, представители которого настаивали, что госпожа Барова действовала законно, поэтому ее нужно оправдать. Апелляция оставила приговор в части наказания без изменений. В конце декабря на приговор была направлена кассационная жалоба.

Прекращение «второго» дела в министерстве здравоохранения прокомментировать не смогли. «На сегодняшний день постановления о прекращении уголовного дела в адрес министерства здравоохранения Пермского края не поступало, в связи с этим представить позицию относительно вынесенного следователем постановления невозможно»,— пояснили в минздраве.

Дмитрий Астахов