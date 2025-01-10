Reuters: в Судане начались протесты из-за напечатанных в России банкнот

В Судане правительство ввело в обращение новые банкноты. Гражданам указали сдать старые купюры в банк, чтобы их положить на счет, а потом по частям обменять на новые. Многие граждане Судана не могут получить новые деньги: у них нет ни банков в легкой доступности, ни документов, чтобы в банки обратиться. Это вызвало протесты в стране.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Marwan Ali / AP Фото: Marwan Ali / AP

О ситуации в Судане, разделенном гражданской войной, пишет Reuters. Декабрьское решение ввести новые банкноты вызвано нуждой пополнить казну. Министр финансов Джибриль Ибрагим комментировал агентству, что реформа привела к увеличению числа банковских депозитов, а вместе с тем расширила возможности финансировать военные расходы. Господин Ибрагим также сказал, что инициатива имела цель обесценить средства, присвоенные Силами быстрого реагирования (RSF) — противниками вооруженных сил Судана, которые не поддерживают правительство.

Несмотря на экономическую целесообразность, решение вызвало протесты в стране, пишет Reuters. По словам местных торговцев, это также снизило продажи, поскольку у многих людей по-прежнему нет документов, удостоверяющих личность, необходимых для открытия банковского счета, а у многих нет смартфонов для онлайн-переводов. На территории, которая контролируется RSF, до сих пор в ходу старые купюры.

Reuters со ссылкой на источник в Центральном банке Судана сообщил, что новые банкноты были напечатаны в России.

Подробнее о ситуации в стране — в материале «Ъ» «Суданская война перекинулась через залив».