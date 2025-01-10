В Ноябрьске прорвало трубу с кипятком

В Ноябрьске (Ямало-Ненецкий автономный округ) произошел прорыв трубы с горячей водой между магазинами «Пятерочка» и «Оболонь» на ул. Киевской, следует из видео, опубликованного в Telegram-канале «NSK». Отмечается, что кипяток затопил проезжую часть.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Представители компании «Энерго-Газ-Ноябрьск», которая обслуживает теплосети, сообщили изданию «Московский комсомолец» о начале ремонтных работ. «Прикладываем все силы, чтобы устранить утечку максимально быстро»,— заверили в организации. В компании добавили, что перекрыли горячую воду и приступили к ее откачке. В организации подчеркнули, что подачу горячей воды после устранения аварии.

Полина Щуцкая