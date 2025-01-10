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Бастрыкин поручил проверить обращение татарстанца о нарушении его жилищных прав

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по обращению участника СВО из Татарстана, оставшегося без попечения родителей и столкнувшегося с нарушением его жилищных прав. Информация об этом опубликована в Telegram-канале следственного комитета России.

Бастыркин поручил проверить обращение татарстанца о нарушении его жилищных прав

Бастыркин поручил проверить обращение татарстанца о нарушении его жилищных прав

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Бастыркин поручил проверить обращение татарстанца о нарушении его жилищных прав

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

В Информационный центр СК России обратился участник специальной военной операции из Татарстана. Молодой человек, оставшийся без родителей в несовершеннолетнем возрасте, с марта 2023 года находится на учете лиц, нуждающихся в жилье, но его права до сих пор не реализованы. Ему предлагают заключить договор социального найма малогабаритной квартиры в строящемся доме, сроки ввода которого неизвестны. Попытки решить проблему через обращения в уполномоченные органы оказались безуспешными.

В Следственном управлении СК России по Татарстану начата процессуальная проверка. Александр Бастрыкин поручил руководителю управления Валерию Липскому доложить о промежуточных результатах и принятых решениях. Исполнение поручения и ход проверки находятся под контролем в центральном аппарате ведомства.

Влас Северин

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