На мусорных площадках Новороссийска установили умные камеры

Новые программно-аппаратные комплексы «Страж» установили на контейнерных площадках Новороссийска. Об этом сообщает в своем Telegram-канале глава города Андрей Кравченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Система видеофиксации работает в каждом районе Новороссийска. Специалисты установили 20 новых камер. Устройства переведут из тестового в рабочий режим работы. В этом году также планируют приобрести еще несколько десятков подобных камер.

Комплекс с использованием искусственного интеллекта в автоматическом режиме будет записывать складирование мусора в непредназначенном для этих целей месте и блокировать доступ к контейнерным площадкам. Также будут фиксироваться нарушения графика вывоза ТКО.

Алина Зорина