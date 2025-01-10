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На мусорных площадках Новороссийска установили умные камеры

Новые программно-аппаратные комплексы «Страж» установили на контейнерных площадках Новороссийска. Об этом сообщает в своем Telegram-канале глава города Андрей Кравченко.

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Система видеофиксации работает в каждом районе Новороссийска. Специалисты установили 20 новых камер. Устройства переведут из тестового в рабочий режим работы. В этом году также планируют приобрести еще несколько десятков подобных камер.

Комплекс с использованием искусственного интеллекта в автоматическом режиме будет записывать складирование мусора в непредназначенном для этих целей месте и блокировать доступ к контейнерным площадкам. Также будут фиксироваться нарушения графика вывоза ТКО.

Алина Зорина

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