Житель Ростова выставил на продажу личные вещи борца Поддубного за 3 млн рублей
Житель Ростова-на-Дону выставил на продажу личные вещи борца Ивана Поддубного за 3,2 млн руб. Информация об этом опубликована на одном из сайтов бесплатных объявлений.
Фото: архив журнала "Огонек"
В состав «коллекции» вещей борца входят: два личныx откpытыx пиcьмa семьe — жене и сыну из СШA. Продавец указывает, что каждое из писем имеет собcтвенную коллeкциoнную цeнность как почтoвая карточка. Одна из карточек — фото подписания контракта Иваном Поддубным на схватку с Владеком Збышко.
Кроме того, на продажу выставили серебряную стопку — подарок Ивану Поддубному от спортивного общества «Спартак». Спортсмен лично пользовался стопкой, уверяет владелец реликвии. Графин с шестью стопками на металлической подставке, инкрустированной предположительно драгоценными металлами, также входит в лот. Этот графин является подарком грузинского борца Косты Майсурадзе, заявляет продавец.
«Иван Поддубный угощал из этого графина своих друзей: Максима Горького, Федора Шаляпина, Александра Куприна, Ивана Заикина»,— сообщается в объявлении.
Также продается личная штанга для разминки (из литого чугуна) Ивана Поддубного и раритетный документ — лицензия, выданная спортсмену Атлетической комиссией Нью-Йорка в 20-х годах ХХ века.
Иван Поддубный российский и советский профессиональный борец. Его карьера началась в цирках Российской империи в конце XIX века, с 1903 года — один из самых популярных борцов Европы во французском (греко-римском) стиле. Чемпион мира по борьбе в Париже 1905—1908 годов. Карьера спортсмена продолжалась более 40 лет. Является заслуженным артистом РСФСР (1939 г.), заслуженным мастером спорта СССР (1945 г.).