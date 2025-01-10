Житель Ростова выставил на продажу личные вещи борца Поддубного за 3 млн рублей

Житель Ростова-на-Дону выставил на продажу личные вещи борца Ивана Поддубного за 3,2 млн руб. Информация об этом опубликована на одном из сайтов бесплатных объявлений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: архив журнала "Огонек" Фото: архив журнала "Огонек"

В состав «коллекции» вещей борца входят: два личныx откpытыx пиcьмa семьe — жене и сыну из СШA. Продавец указывает, что каждое из писем имеет собcтвенную коллeкциoнную цeнность как почтoвая карточка. Одна из карточек — фото подписания контракта Иваном Поддубным на схватку с Владеком Збышко.

Кроме того, на продажу выставили серебряную стопку — подарок Ивану Поддубному от спортивного общества «Спартак». Спортсмен лично пользовался стопкой, уверяет владелец реликвии. Графин с шестью стопками на металлической подставке, инкрустированной предположительно драгоценными металлами, также входит в лот. Этот графин является подарком грузинского борца Косты Майсурадзе, заявляет продавец.

«Иван Поддубный угощал из этого графина своих друзей: Максима Горького, Федора Шаляпина, Александра Куприна, Ивана Заикина»,— сообщается в объявлении.

Также продается личная штанга для разминки (из литого чугуна) Ивана Поддубного и раритетный документ — лицензия, выданная спортсмену Атлетической комиссией Нью-Йорка в 20-х годах ХХ века.

Иван Поддубный российский и советский профессиональный борец. Его карьера началась в цирках Российской империи в конце XIX века, с 1903 года — один из самых популярных борцов Европы во французском (греко-римском) стиле. Чемпион мира по борьбе в Париже 1905—1908 годов. Карьера спортсмена продолжалась более 40 лет. Является заслуженным артистом РСФСР (1939 г.), заслуженным мастером спорта СССР (1945 г.).

Тат Гаспарян