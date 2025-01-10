Ярмарки выходного дня откроют в Краснодаре 11 января по девяти адресам

В Краснодаре 11 января заработают первые в этом году ярмарки выходного дня. Как сообщает пресс-служба администрации города, на девять торговых точек производители со всего Краснодарского края привезут свежие кубанские продукты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба мэрии Краснодара Фото: пресс-служба мэрии Краснодара

Ярмарки будут работать с 08:00 до 15:00. Приобрести фермерские продукты краснодарцы смогут на проспекте Чекистов, 9, а также на улицах Архитектора Ишунина, 7/1; Евдокии Бершанской, 216/1; Героя Яцкова, 11; Дзержинского, 213; Каляева, 198; Бургасская, 31/1; Одесская, 48; Восточно-Кругликовская, 26.

Фермеры продают на ярмарках овощи, фрукты, бакалею, сыры, мясные и рыбные деликатесы, выпечку, сладости. В мэрии утверждают, что организаторы ярмарок следят за соблюдением санитарных требований Роспотребнадзора, а спецструктуры контролируют проведение ветеринарно-санитарной экспертизы и следование участниками правилам торговли.

Татьяна Ручкина