В Ростовской области взошло более 85% посевов озимых культур
По результатам мониторинга в Ростовской области взошли почти 86% посевов озимых культур. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
По словам заместителя губернатора — министра сельского хозяйства и продовольствия Константина Рачаловского, негативно на развитие озимых культур сказалось отсутствие осадков в большинстве районов Ростовской области осенью.
«Однако выпавшие в декабре-январе осадки должны благотворно повлиять на посевы, так как они пополнили запасы влаги в почве. Дальнейший ход перезимовки будет зависеть от погодных условий», — подчеркнула Константин Рачаловский.
Всего осенью 2024 года было засеяно озимыми культурами почти 2,9 млн га. 99% посевов составляют зерновые. Также сейчас ведется подготовка к весеннему севу: из необходимых 130 тыс. т семян яровых культур уже заготовлено более 59 тыс. т.