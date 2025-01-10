В Ростовской области взошло более 85% посевов озимых культур

По результатам мониторинга в Ростовской области взошли почти 86% посевов озимых культур. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По словам заместителя губернатора — министра сельского хозяйства и продовольствия Константина Рачаловского, негативно на развитие озимых культур сказалось отсутствие осадков в большинстве районов Ростовской области осенью.

«Однако выпавшие в декабре-январе осадки должны благотворно повлиять на посевы, так как они пополнили запасы влаги в почве. Дальнейший ход перезимовки будет зависеть от погодных условий», — подчеркнула Константин Рачаловский.

Всего осенью 2024 года было засеяно озимыми культурами почти 2,9 млн га. 99% посевов составляют зерновые. Также сейчас ведется подготовка к весеннему севу: из необходимых 130 тыс. т семян яровых культур уже заготовлено более 59 тыс. т.

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