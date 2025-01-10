Новые украшения Pasquale Bruni

Креативный директор итальянской ювелирной марки Эуджения Бруни предложила новую интерпретацию известной коллекции Petit Joli. Она сохранила базовый цветочный мотив композиции, но добавила тройное сочетание полудрагоценных камней с плавным переходом от молочно-белого к жемчужно-серому и далее черному. Новая серия получила название Petit Joli Bouquet Lunaire. «Лунный букет» сложен из лунных камней белого и серого цветов, а также оникса. Кроме серег с тремя соцветиями и широкого браслета в линейку вошло гибкое трехрядное колье-воротник с застежкой в виде листочка, усыпанного бриллиантами.

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