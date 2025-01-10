Замдиректора «Пермэнерго» покидает свой пост

Заместитель директора и главный инженер филиала «Россети Урал» «Пермэнерго» Александр Хромцов покидает должность. Как сообщает пресс-служба организации, господин Хромцов продолжит работу в сфере энергетики в другом регионе России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Хромцов

Александр Хромцов



Карьера Александра Хромцова в «Пермэнерго» началась более 25 лет назад. Около восьми лет он работал в Кунгурских электрических сетях электромонтером, инженером, начальником службы подстанций. С 2007 года работал в аппарате управления филиала «Пермэнерго», в частности на должности заместителя главного инженера по эксплуатации. С 2013 года — главный инженер Центральных электрических сетей филиала.

В декабре 2019 года был назначен на пост замдиректора «Пермэнерго». Награжден Благодарностью губернатора Пермского края.