Главу ЕК не пригласили на инаугурацию Трампа
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не поедет на инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа 20 января, поскольку ее не приглашали. Между тем, по данным СМИ, она пытается организовать встречу с республиканцем до его вступления в должность президента.
Урсула фон дер Ляйен
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
«Председатель фон дер Ляйен не планирует посетить инаугурацию Трампа. Если будет приглашение, мы посмотрим»,— заявила представитель Еврокомиссии Паула Пинью на брифинге в Брюсселе.
Bloomberg со ссылкой на два источника сообщало, что представители Урсулы фон дер Ляйен общались с помощниками Дональда Трампа по поводу визита главы ЕК в его поместье во Флориде до 20 января. Удастся ли организовать встречу, пока неясно, заявили собеседники агентства. При этом уже несколько дней Урсула фон дер Ляйен восстанавливается после пневмонии.
В числе первых на инаугурацию Дональда Трампа был приглашен лидер КНР Си Цзиньпин, хотя на церемонию вступления в должность президента США не принято приглашать иностранных лидеров. СМИ сообщали, что в числе приглашенных также президент Сальвадора Найиб Букеле, премьер Италии Джорджа Мелони и президент Аргентины Хавьер Милей.