«Другой оркестр», спектакль «Басни для взрослых» и фильм «Мегаполис»

На концертных площадках Екатеринбурга можно сходить на концерт «Другого оркестра» и услышать хиты групп Red Hot Chili Peppers, Metallica, Nirvana, а также побывать на выступлении дуэта «Пара» из Карачаево-Черкесии. В музеях можно увидеть живопись представителей династии Туржанских и посетить «Час винила», посвященный Элвину Ли и его группе Ten Years After. В театрах — сходить на спектакль «Басни для взрослых» и послушать оперу «Алиса в Зазеркалье». А в кино — увидеть фильм «Мегаполис» и документальную кинокартину «Тонкий мир» с Олегом Ягодиным в главной роли. Подробнее о культурных событиях на неделю — в обзоре «Ъ-Урал».

Концерты

На сцене Дворца культуры железнодорожников 11 января выступит дуэт «Пара» — заслуженные артисты Карачаево-Черкесии Зульфия Чотчаева и Ислам Мальсуйгенов. Музыканты умело совмещают кавказский колорит с современными трендами, создавая неповторимое звучание. На концерте будет представлен ряд популярных композиций дуэта, включая известную песню «Стоп, музыка», а также «Моря гладь», «Горячий кофе», «Убегая», «Небо» и другие. Стоимость билета на концерт — от 1,8 тыс. руб.

В концерт-холле «Свобода» 12 января выступит «Другой оркестр». Музыканты исполнят песни таких групп, как Korn, Rage Against The Machine, Red Hot Chili Peppers, Metallica, Nirvana, Chemical Brothers, The Prodigy. В авторских оркестровых неожиданных версиях знаковые хиты «альтернативы» обретут новую жизнь в исполнении скрипок, флейт, саксофонов на надежном фундаменте бас-гитары и барабанов. Стоимость билета — 1 тыс. руб.

Во Дворце культуры железнодорожников 13 января симфонический оркестр «Модерн» представит сюиту «Гарри Поттер». Музыканты исполнят темы из «Философского камня», «Тайной комнаты» и «Узника Азкабана». В программе — саундтреки четырехкратного обладателя «Оскара» композитора Джона Уильямса. Стоимость билета — от 1,6 тыс. руб.

В джаз-клубе EverJazz 14 января Юлия Дьячковская (вокал) и Антон Ильенков (гитара) исполнят известные поп- и соул-хиты. Дуэт представит новое прочтение популярных песен Бритни Спирс, Майкла Джексона, Эми Уайнхаус и других известных музыкантов. Стоимость билета — 800 руб.

На сцене Уральского государственного театра эстрады 17 января выступит скрипач Александр Рассказов и группа «Красная скрипка». В рок-обработках прозвучат произведения Чайковского, Сен-Санса и других выдающихся композиторов, а также хиты мировой рок-музыки: Scorpions, Queen, Deep purple, Apocalyptica, Rammstein. Стоимость билета — от 1 тыс. руб.

Выставки

В художественной галерее «ПоЛе» 9 января открылась выставка Алексея Потоскуева «Тридцать огненных лет. Сталь, медь, художественная ковка». В экспозиции, посвященной 30-летию деятельности художника, представлены небольшие кованые детские игрушки, придуманные когда-то для сына, наброски к книге-раскраске «12 сказок про кузнеца» и объемные инсталляции, сделанные специально для выставки. В самой галерее воссоздана атмосфера кузницы. Выставка продлится до 9 февраля, вход на нее свободный.

В культурно-выставочном центре «Эрмитаж-Урал» 11 января состоится экскурсия, посвященная династии Туржанских. Слушателям предлагается погрузиться в атмосферу «тихой живописи» Леонарда Туржанского 1900 — начала 1940-х годов. Он писал окраинные московские улочки и уголки уральской природы в окрестностях Екатеринбурга-Свердловска. Помимо этого, экскурсанты познакомятся с мало знакомыми опытами театрально-декорационного искусства Леонарда Туржанского, а также изучат произведения живописи продолжателей династии — сына Вадима, дочери Ирины, внучки Татьяны, прошедшими в своем искусстве самостоятельный путь. Стоимость полного билета — 400 руб.

В Музее андеграунда 14 января философ и киновед Михаил Витушко прочтет лекцию «Постсоветское кино: Сергей Соловьев». Фильмы режиссера Сергея Соловьева не только захватывают внимание, но и глубоко затрагивают важнейшие вопросы человеческой жизни, судьбы и любви. Такие его работы, как «Чужая белая и рябой», «Асса», «Черная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви» и многие другие, остаются актуальными и сегодня. В ходе лекции слушатели узнают, как Сергей Соловьев создает свои картины, что стоит за его многогранными персонажами и какой вклад он внес в развитие советского и постсоветского кино. Стоимость полного билета — 400 руб.

В Музее андеграунда 15 января состоится первый в новом году «Час винила» Алексея Коршуна «К 80-летию Элвина Ли, корифея белого блюза». Группа Элвина Ли Ten Years After стала сенсацией фестиваля в Вудстоке в 1969 году. Она запомнилась сверх-эмоциональным исполнением 12-минутной композиции «I’m Going Home». Элвин Ли, будучи рок-музыкантом, соединил в своей музыке блюз с джазом и стал гуру для всех последующих поколений исполнителей белого блюза. На встрече Алексей Коршун представит дискографию группы Ten Years After и сольные пластинки музыканта. Полностью на виниле прозвучит альбом группы Ten Years After «A Space In Time» (1971). Стоимость полного билета — 400 руб.

Спектакли

На сцене «Урал Опера Балет» 11 января — опера «Алиса в Зазеркалье» на музыку Ефрема Подгайца по сказке Льюиса Кэрролла. Спектакль будет интересен зрителям всех возрастов, поскольку его создатели, следуя за Кэрролом и Подгайцем, воплотили причудливый мир Зазеркалья. Сцена предстает огромной шахматной доской, на ней происходит битва между белыми и черными фигурами. В спектакле отсутствуют отрицательные персонажи, а Черная королева оказывается другом и наставником. Алиса, не подчиняясь общим правилам, старается познать себя и свои стремления. Стоимость билета — от 400 руб.

Во Дворце молодежи 16 января покажут спектакль «Басни для взрослых». Это комедийная и лирическая история о любви и свободе, в которой случаются происшествия, любовные приключения и интриги. В ролях: Игорь Жижикин, Сергей Глушко, Семен Фурман, Александр Прогрессов, Юлия Когай, Людмила Лосева. Стоимость билета на спектакль — от 1,7 тыс. руб.

В Свердловском театре музыкальной комедии 17 января покажут недавнюю премьеру — спектакль «Человек, который смеется» режиссера-постановщика Нины Чусовой по мотивам одноименного романа Виктора Гюго. Сюжет произведения разворачивается в конце XVII — начале XVIII веков. Авторы постановки сохранили главную интригу, но исключили исторические детали. В спектакле сделан акцент на людях, их чувствах и поступках, которые, как писал Гюго, «могут вознести нас до небес и свергнуть в глубокую пропасть». Персонаж мюзикла Гуинплен носит на лице маску «вечного смеха». Но вскоре он узнает тайну своего происхождения и окажется перед выбором: уродство или красота души. Стоимость билета на спектакль — от 400 руб.

Кино

В Ельцин-центре с 10 по 15 января показывают фильм «Мегалополис» режиссера Френсиса Форда Копполы на английском языке с русскими субтитрами. По сюжету, одаренный архитектор Цезарь Катилина пытается превратить разрушенный Новый Рим в идеальный футуристический центр мира, где все будут счастливы. Но у мэра Франклина Цицерона свое представление о будущем мегаполиса и о том, что важнее для его жителей. Он настолько поглощен враждой, что не замечает, как его собственная дочь влюбляется в Цезаря и загорается его идеями. Теперь Цицерон готов пойти на многое, чтобы побороть архитектора. Стоимость билета на фильма — 320 руб.

В эти же даты, с 10 по 15 января, в Ельцин-центре проходит кинопоказ «Расскажи мне кино» Лоне Шерфиг на испанском языке с русскими субтитрами. Сюжет разворачивается в 1960-е годы. Мария Маргарита, младший ребенок в семье, живет в городке в пустыне Чили. Для горожан самый долгожданный день недели — воскресенье, когда все идут в кино, чтобы благодаря волшебным историям перенестись в другие миры. Родители девочки вскоре понимают, что у нее есть особый дар — рассказывать киноистории. Слава Марии распространяется по всему городу и меняет судьбу семьи. Стоимость билета — 320 руб.

В Ельцин-центре 16 января состоятся показ документального фильма «Тонкий мир» и встреча с его режиссером Александрой Пустынновой. Героиня фильма Маша ведет двойную жизнь: в одной она фотограф, мать и нелюбимая жена, в другой — медиум, который ежедневно поддерживает связь с тонким миром духов, используя «феномен электронного голоса». Однажды Маша понимает, что дух, с которым она общалась год, на самом деле живой человек и по-настоящему влюбляется. В ролях: Олег Ягодин и Мария Стрекоз. Стоимость билета — 450 руб.

