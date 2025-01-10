В Сочи с 12 января вводится новая схема движения в микрорайоне Мацеста

С 12 января в Сочи введут новую схему дорожного движения в микрорайоне Мацеста. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Сейчас подрядные организации завершают нанесение разметки и устанавливают новые дорожные знаки. Решение о внедрении новой схемы движения приняли на основе анализа дорожной обстановки. В течение 2024 года на некоторых участках улиц Курортный проспект и Аллея Челтенхема наблюдалось значительное увеличение количества автомобилей, что приводило к образованию заторов и, как следствие, к росту уровня аварийности по сравнению с предыдущими годами.

По словам главы Сочи Андрея Прошунина, чтобы улучшить ситуацию на дорогах, городская межведомственная комиссия разработала новую схему движения для трех участков в микрорайоне Мацеста. Он просит отнестись водителей с пониманием и изучить новую схему.

На участке дороги, который начинается от пересечения улиц Курортный проспект и Аллея Челтенхема (в районе скульптурной композиции «Мацеста» и моста) и заканчивается съездом к Новороссийскому шоссе (возле отеля «Спутник Алеан»), будет организовано трехполосное движение. Две полосы будут направлены в сторону Адлера, а одна — в сторону центра Сочи.

На участке от улицы Аллея Челтенхема, 4/1 (площадь Новой Мацесты) до Курортного проспекта (район скульптурной композиции «Мацеста») будет организовано трехполосное одностороннее движение. Две полосы выделят для проезда в Центральный район, а одну — в Адлерский.

На участке улицы Аллея Челтенхема от съезда к железнодорожной станции «Мацеста» до площади Новой Мацесты (район Аквариума, от дома №4/1 до №1/1) будет организовано двухполосное одностороннее движение. Одна полоса будет вести к Курортному проспекту, а вторая — к улице Аллея Челтенхема, ведущей в Среднюю Мацесту.

Для пассажиров общественного транспорта на маршрутах №3, 7, 29, 43, 90, 120 и 121 вводится новый остановочный пункт «Зеленая роща». Он будет доступен в обоих направлениях движения.

Алина Зорина