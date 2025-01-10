В Челябинской области назначили руководителя министерства финансов

Исполняющим обязанности министра финансов Челябинской области стал Иван Родионов. После согласования его кандидатуры на федеральном уровне он будет возглавлять министерство, сообщает пресс-служба ведомства.

Господин Родионов проработал в региональном минфине 20 лет. Половину этого срока он занимал должность заместителя руководителя и курировал ключевые направления деятельности — работу по формированию областного бюджета, внесению в него актуальных корректировок, реализацию бюджетной, налоговой и долговой политики, а также участвовал в прогнозировании и оценке исполнения региональных доходов.

Ранее министерство с 2010 года возглавлял Андрей Пшеницын. С января 2025 года он стал руководителем региональной контрольно-счетной палаты.

Виталина Ярховска