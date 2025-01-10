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Минтранс Ростовской области не сумел взыскать с подрядчика 168 млн рублей

Арбитражный суд Ростовской области не стал удовлетворять иск Министерства транспорта региона к строительной компании «Т-Транс» о взыскании 168 млн руб. пени — следует из данных картотеки.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Подрядчик занимался строительством участка «Западной хорды» от трассы А-280 Ростов-на-Дону — Таганрог до моста через реку Дон на Западном обходе. Работы проводились в несколько этапов. Истец утверждал, что ООО «Т-Транс» сдавал каждый из объектов (этапов) позже установленного срока, однако ответчик парировал это утверждение тем, что ни состав этапов, ни их количество сторонами не оговаривались.

Арбитраж пришел к выводу, что согласованный график предполагал своевременное освоение средств, а не непосредственное выполнение работ. Таким образом, суд отказал ведомству во взыскании пени.

Дмитрий Ковалевский

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