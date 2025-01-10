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В Анапе и Темрюкском районе обнаружили новые выбросы мазута

На побережье Анапы и Темрюкского района Краснодарского края обнаружили новые загрязненные участки. Как сообщает региональное ГУ МЧС России, выявленные зоны протянулись от Анапы до станицы Благовещенской, а также в районе поселков Волна и Веселовка.

Фото: пресс-служба администрации Анапы

Фото: пресс-служба администрации Анапы

Общая площадь загрязнений оценивается фракциями до 0,1 кв. м. Сейчас мониторинг ситуации ведут 18 наземных групп. При необходимости к работам подключают авиацию и морские суда. В рамках космического мониторинга специалисты получили 164 снимка для оценки последствий.

Разлив мазута произошел в результате крушения танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» в Керченском проливе 15 декабря 2024 года. Позже, 17 декабря, нефтепродукты вынесло на пляжи Анапы и Темрюкского района.

С 25 декабря в регионе действует режим чрезвычайной ситуации краевого масштаба, который позже был повышен до федерального уровня. Президент России Владимир Путин поручил создать оперативный штаб на месте катастрофы и рассмотреть планы по подъему затонувших судов.

Нурий Бзасежев

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