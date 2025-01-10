В Пласте два человека погибли во время пожара

Во время пожара в частном доме в Пласте погибли два человека. По предварительным данным, причиной происшествия послужила неосторожность при курении, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области.

Пожар на площади 30 кв. м ликвидировали 12 человек личного состава и три единицы техники. Внутри дома было обнаружено тело местного жителя. Также при тушении обнаружили женщину без сознания, ее доставили в медучреждение, но реанимационные действия не помогли, она скончалась. По предварительным данным, пожар начался на кухне, на диване нашли прогар.

Виталина Ярховска