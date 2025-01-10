Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Пласте два человека погибли во время пожара

Во время пожара в частном доме в Пласте погибли два человека. По предварительным данным, причиной происшествия послужила неосторожность при курении, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области.

Пожар на площади 30 кв. м ликвидировали 12 человек личного состава и три единицы техники. Внутри дома было обнаружено тело местного жителя. Также при тушении обнаружили женщину без сознания, ее доставили в медучреждение, но реанимационные действия не помогли, она скончалась. По предварительным данным, пожар начался на кухне, на диване нашли прогар.

Виталина Ярховска

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...