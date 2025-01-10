В Донецке из-за обстрела обесточены 1750 абонентов

Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в результате обстрела города временно обесточены шесть трансформаторных подстанций. Без электроэнергии остаются 1750 абонентов. Жители каких районов оказались обесточенными — господин Кулемзин не уточнил.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Последствия обстрела ракетами HIMARS Киевского района Донецка

Фото: Александр Черных, Коммерсантъ Последствия обстрела ракетами HIMARS Киевского района Донецка

Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

Сегодня, 10 января, утром вооруженные силы Украины обстреляли ракетами Himars Шахтерскую площадь в Киевском районе Донецка. По данным военных органов СКР, погибли два человека, еще два — получили ранения. Господин Кулемзин сообщал о четырех пострадавших при обстреле района: женщинах 1940, 1963 годов рождения и мужчинах 1968 и 2002 годов рождения. Данные о погибших мэр города не привел. Сильные повреждения при обстреле получило здание супермаркета «Молоко».